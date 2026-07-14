Опрос показал количество россиян, стремящихся к богатству

Шесть из десяти (60%) россиян стремятся разбогатеть, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте Аналитического центра ВЦИОМ. При этом у 40% россиян нет цели достижения богатства в планах.

По данным опроса, 30% жителей России утверждают, что уже не смогут разбогатеть, при этом 4% граждан уверены, что уже добились богатства. А 21% респондентов верят, что у них еще все впереди.

По мнению опрошенных, для того чтобы человек считался богатым, его заработок должен составлять 393,3 тыс. рублей, а это примерно четыре средних зарплаты. В Москве и Санкт-Петербурге порог заработанной платы повышается до 547 тыс. рублей, а в сельской местности человек будет считаться богатым, если его ежемесячный доход составляет 294,5 тыс. рублей.

Ранее по результатам опроса ВЦИОМ заявил, что четверть россиян считает возраст наступления старости 70 лет. Аналитики подчеркнули, что чем старше участники опроса, тем выше они отодвигают возрастной рубеж. При этом респонденты отметили, что связывают старость не с конкретной цифрой, а с ухудшением здоровья.