Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 11:42

Бортко отверг обвинения Украины, сравнив их с «прошлогодним снегом»

Владимир Бортко отверг обвинения Украины в оправдании действий России

Владимир Бортко Владимир Бортко Фото: АГН «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

Режиссер Владимир Бортко заявил в интервью ТАСС, что его не волнуют обвинения Службы безопасности Украины в том, что он якобы оправдывает действия России. По данным ведомства, 80-летний сценарист «ставил под сомнение украинскую государственность».

Меня это волнует как прошлогодний снег, — сказал режиссер.

Бортко за свою творческую карьеру снял десятки фильмов и сериалов, среди которых «Идиот», «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба» и другие. Экранизация повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» (1988) принесла режиссеру и сценаристу признание мировой кинообщественности.

Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что Бортко предъявили заочные обвинения в стране. По его словам, Бортко обвиняется в пропаганде специальной военной операции.

До этого российского актера Алексея Ошуркова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Он известен по роли офицера Николая Зубова в сериале «Солдаты». Актер попал в базу данных украинского сайта за съемки в сериале «Свои» (2025).

Культура
Владимир Бортко
Украина
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт объяснил отказ Boeing помогать Киеву
«Фейковая история»: американист о скандале с передачей Patriot Украине
Подростки устроили расправу над школьником из-за комментария в соцсети
Стали известные последствия ударов ВС России по Украине за неделю
Раскрыто, почему Трамп передумал давать Киеву лицензии на Patriot
Женщина погибла при ночной атаке ВСУ на Волгоград
Во Франции задержали несколько сотен человек по делу о лесных пожарах
Эксперт назвал главные критерии выбора счетчика воды
Суд перенес дату рассмотрения иска Долиной к мошенникам
На Кубани пресекли попытку поджога электроподстанции по заданию кураторов
Троих подростков на сапбордах унесло в открытое море в Туапсе
Харьковская область стала ближе к полному освобождению от ВСУ
Стало известно, в каком виде манго опаснее кока-колы
Суд продлил домашний арест школьнику с игрушечным автоматом из Уфы
Невролог предостерегла от постоянного сна на диване
В Госдуме ответили, могут ли устные экзамены полностью заменить ЕГЭ
Назвали педофилом и всадили нож: под Владимиром судят юных неонацистов
Рост уровня воды в Туре замедлился
В Венгрии предупредили о полной остановке АЭС «Пакш»
Культовый американский писатель указал дату мировой катастрофы
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.