Бортко отверг обвинения Украины, сравнив их с «прошлогодним снегом» Владимир Бортко отверг обвинения Украины в оправдании действий России

Режиссер Владимир Бортко заявил в интервью ТАСС, что его не волнуют обвинения Службы безопасности Украины в том, что он якобы оправдывает действия России. По данным ведомства, 80-летний сценарист «ставил под сомнение украинскую государственность».

Меня это волнует как прошлогодний снег, — сказал режиссер.

Бортко за свою творческую карьеру снял десятки фильмов и сериалов, среди которых «Идиот», «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба» и другие. Экранизация повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» (1988) принесла режиссеру и сценаристу признание мировой кинообщественности.

Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что Бортко предъявили заочные обвинения в стране. По его словам, Бортко обвиняется в пропаганде специальной военной операции.

До этого российского актера Алексея Ошуркова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Он известен по роли офицера Николая Зубова в сериале «Солдаты». Актер попал в базу данных украинского сайта за съемки в сериале «Свои» (2025).