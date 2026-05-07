Режиссер Бортко назвал два своих фильма, пострадавших из-за цензуры

Режиссер Владимир Бортко в беседе с KP.RU заявил, что два его фильма «Блондинка за углом» и «Душа шпиона» сильно пострадали из-за цензуры. По его словам, особые изменения претерпела первая кинокартина.

У меня пострадали от цензуры два фильма сильно. Один — «Блондинка за углом». А второй — «Душа шпиона». Снял его ровным счетом в 2016 году. Вот эти два фильма, — рассказал Бортко.

Он уточнил, что в случае с «Блондинкой за углом» цензоры требовали вырезать целые эпизоды, в которых женщину показывали независимой и не живущей по линии партии. По словам режиссера, в советское время ограничения работали жестко — либо сам автор резал свое произведение, либо картину навсегда отправляли «на полку».

Ранее Бортко рассказал, что актер Леонид Броневой обиделся на него из-за неполученной роли профессора Преображенского в фильме «Собачье сердце». По его словам, он не раз сталкивался с подобным.