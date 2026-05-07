07 мая 2026 в 14:19

Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью

Baza: двух мужчин задержали по делу об убийстве чемпиона России Исаева

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
По делу об убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева задержаны двое подозреваемых, сообщает Telegram-канал Baza. Как сказано в источнике, незадолго до гибели спортсмен рассказал коллегам о конфликте с двумя мужчинами. Предварительно, один из них — бывший возлюбленный его девушки. Именно причастность этих молодых людей к преступлению и проверяет сейчас следствие.

О гибели Исаева стало известно в четверг, 7 мая. По предварительным данным, его застрелили в Калуге из ружья марки ИЖ.

До этого сообщалось, что бывший полузащитник миланского футбольного клуба «Интер» Эваристо Беккалосси скончался в возрасте 69 лет. Команда выразила соболезнования родным и близким спортсмена. Причина его смерти не уточнялась.

Между тем стало известно о смерти бывшего гонщика «Формулы-1» и паралимпийского чемпиона Алессандро Дзанарди, он ушел из жизни в возрасте 59 лет. Причины смерти не называются. В 2001 году Дзанарди попал в аварию в серии CART, после которой ему ампутировали ноги до колена.

