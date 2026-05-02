02 мая 2026 в 11:54

Умер экс-гонщик «Формулы-1» с ампутированными ногами

Скончался экс-гонщик «Формулы-1» с инвалидностью Дзанарди

Алессандро Дзанарди Алессандро Дзанарди Фото: Andreas Beil/imago sportfotodienst/Global Look Press
Бывший гонщик «Формулы-1» и паралимпийский чемпион Алессандро Дзанарди умер в возрасте 59 лет, сообщает La Gazzetta dello Sport. Причины смерти не называются. В 2001 году Дзанарди попал в аварию в серии CART, после которой ему ампутировали ноги до колена.

Несмотря на это, итальянец вернулся в автоспорт на ручном управлении, участвовал в туринговом чемпионате мира, а в 2018 году стартовал в этапе DTM. Позже он перешел в паралимпийский спорт, где стал четырехкратным чемпионом Паралимпиад и 12-кратным чемпионом мира в классе ручных велосипедов.

В 2020 году Дзанарди попал под грузовик в Италии во время соревнований для паралимпийцев и получил тяжелую травму головы. Из больницы его выписали только через полтора года.

Дзанарди выступал в королевских гонках с 1991 по 1994 год и еще один сезон провел в 1999-м. Он пилотировал за Jordan, Minardi, Lotus и Williams, провел 44 Гран-при и набрал одно очко.

Ранее на 69-м году жизни скончался выдающийся бразильский баскетболист, бронзовый призер чемпионата мира 1978 года Оскар Шмидт. Бывший спортсмен почувствовал себя плохо накануне — врачи не смогли его спасти.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская армия устроила лесную «мясорубку» группе диверсантов ВСУ
Выжившая рассказала об ужасах в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году
Глава Крыма назвал черный день русской истории
«Пленки Миндича» спровоцировали бунт в Верховной раде против Умерова
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 мая: где сбои в России
Липцы, Новоалександровка, Яровая: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 мая
«Мне это дорого»: звезда сериала «Клон» обратилась к российским фанатам
В Москве прошла церемония прощания с Ляпидевским
Йоко Оно обиделась на «пивные» шутки с Джоном Ленноном и пошла в суд
Умер экс-гонщик «Формулы-1» с ампутированными ногами
«Неверные решения»: Дмитриев предсказал Мерцу шквал критики
Нидерландский тренер украинского «Кривбасса» оскорбил судью на русском
«Европа больше не ограничивается»: во Франции увидели перелом в СВО
В аэропорту Краснодара задержали семь рейсов
ФНС постучалась в двери известного российского вратаря
В Госдуме призвали блогеров поднять одну важную тему
Москвичей предупредили о последствиях за громкие песни под гитару
Расчлененное тело в пяти пакетах нашли в лесу под Петербургом
Еще один важный пролив закрыли для судоходства
Подростки-байкеры превратили школьный стадион в трассу для гонок
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

