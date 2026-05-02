Умер экс-гонщик «Формулы-1» с ампутированными ногами

Бывший гонщик «Формулы-1» и паралимпийский чемпион Алессандро Дзанарди умер в возрасте 59 лет, сообщает La Gazzetta dello Sport. Причины смерти не называются. В 2001 году Дзанарди попал в аварию в серии CART, после которой ему ампутировали ноги до колена.

Несмотря на это, итальянец вернулся в автоспорт на ручном управлении, участвовал в туринговом чемпионате мира, а в 2018 году стартовал в этапе DTM. Позже он перешел в паралимпийский спорт, где стал четырехкратным чемпионом Паралимпиад и 12-кратным чемпионом мира в классе ручных велосипедов.

В 2020 году Дзанарди попал под грузовик в Италии во время соревнований для паралимпийцев и получил тяжелую травму головы. Из больницы его выписали только через полтора года.

Дзанарди выступал в королевских гонках с 1991 по 1994 год и еще один сезон провел в 1999-м. Он пилотировал за Jordan, Minardi, Lotus и Williams, провел 44 Гран-при и набрал одно очко.

Ранее на 69-м году жизни скончался выдающийся бразильский баскетболист, бронзовый призер чемпионата мира 1978 года Оскар Шмидт. Бывший спортсмен почувствовал себя плохо накануне — врачи не смогли его спасти.