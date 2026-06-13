Каноист из России впервые завоевал серебро на чемпионате Европы Российский каноист Захар Петров завоевал серебро на чемпионате Европы

Пятикратный чемпион мира каноист Захар Петров завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 1000 метров. Также он выступит в финальном заезде каноэ-двоек на дистанции 500 метров в паре с Иваном Штылем.

Победителем соревнований в каноэ-одиночке стал представитель Чехии Мартин Фукса, показавший результат 3 минуты 41,797 секунды. Петров уступил ему 0,385 секунды, а бронзу завоевал грек Стефанос Димопулос с отставанием 1,890 секунды.

Турнир проходит в португальском Монтемор-у-Велью. Чемпионат Европы завершится 14 июня, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос», обыграв в финале польку Майю Хвалиньску. Для спортсменки этот титул стал первым в карьере на турнирах Большого шлема.

Также сообщалось, что сборная России стала лидером по общему количеству наград на чемпионате Европы — 2026 по художественной гимнастике, который завершился в Болгарии. Российские спортсменки завоевали две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды, опередив по сумме медалей сборные Болгарии (восемь медалей) и Израиля (семь медалей).