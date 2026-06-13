Каноист из России впервые завоевал серебро на чемпионате Европы

Пятикратный чемпион мира каноист Захар Петров завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 1000 метров. Также он выступит в финальном заезде каноэ-двоек на дистанции 500 метров в паре с Иваном Штылем.
Победителем соревнований в каноэ-одиночке стал представитель Чехии Мартин Фукса, показавший результат 3 минуты 41,797 секунды. Петров уступил ему 0,385 секунды, а бронзу завоевал грек Стефанос Димопулос с отставанием 1,890 секунды.
Турнир проходит в португальском Монтемор-у-Велью. Чемпионат Европы завершится 14 июня, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Ранее российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос», обыграв в финале польку Майю Хвалиньску. Для спортсменки этот титул стал первым в карьере на турнирах Большого шлема.
Также сообщалось, что сборная России стала лидером по общему количеству наград на чемпионате Европы — 2026 по художественной гимнастике, который завершился в Болгарии. Российские спортсменки завоевали две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды, опередив по сумме медалей сборные Болгарии (восемь медалей) и Израиля (семь медалей).