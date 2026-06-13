Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 14:24

Каноист из России впервые завоевал серебро на чемпионате Европы

Российский каноист Захар Петров завоевал серебро на чемпионате Европы

Захар Петров Захар Петров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пятикратный чемпион мира каноист Захар Петров завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 1000 метров. Также он выступит в финальном заезде каноэ-двоек на дистанции 500 метров в паре с Иваном Штылем.

Победителем соревнований в каноэ-одиночке стал представитель Чехии Мартин Фукса, показавший результат 3 минуты 41,797 секунды. Петров уступил ему 0,385 секунды, а бронзу завоевал грек Стефанос Димопулос с отставанием 1,890 секунды.

Турнир проходит в португальском Монтемор-у-Велью. Чемпионат Европы завершится 14 июня, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос», обыграв в финале польку Майю Хвалиньску. Для спортсменки этот титул стал первым в карьере на турнирах Большого шлема.

Также сообщалось, что сборная России стала лидером по общему количеству наград на чемпионате Европы — 2026 по художественной гимнастике, который завершился в Болгарии. Российские спортсменки завоевали две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды, опередив по сумме медалей сборные Болгарии (восемь медалей) и Израиля (семь медалей).

Спорт
Чемпионат Европы
гребля
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова рассказала, на что нужно опираться в воспитании нового поколения
В США полгода не могут найти вора, который скрылся на беспилотном такси
Погода в Москве в воскресенье, 14 июня: ночная прохлада и дожди с грозами
В Дагестане завершили аварийно-восстановительные работы на газопроводе
Семилетний мальчик пропал на острове в Карелии во время отдыха с родителями
Россиянам рассказали, где можно отдохнуть этим летом
Двухлетний ребенок захлебнулся в выгребной яме под Красноярском
Подростка убили ради пакета с продуктами в Башкирии
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 13 июня: где купить, цены
Мадьяр назвал «самую большую ложь» Орбана
Удары по мостам, налеты на мирных жителей: как ВСУ атакуют Россию 13 июня
Каноист из России впервые завоевал серебро на чемпионате Европы
Детский лагерь загорелся в российском регионе
«Россия была права»: в Кремле отреагировали на ложь о биолабораториях США
Автобус с людьми накрыло упавшим деревом в Подмосковье
Лидер армянской оппозиционной партии подал в суд на Пашиняна и телевидение
Путин поставил важную задачу Приазовью
Путин указал на сложности в развитии новых регионов
Известный телеведущий угодил под струю навоза
Минобороны показало кадры «охоты» на скрытных бойцов ВСУ
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.