Мирный житель пострадал при налете ВСУ на российский регион Хинштейн: 35-летний мужчина пострадал при атаке ВСУ на Курскую область

ВСУ атаковали Курскую область, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в МАКСе. В результате удара в городе Рыльске пострадал 35-летний мужчина.

У него рана живота, осколочные ранения. Ему оказана первая помощь, от госпитализации он отказался, врачи будут наблюдать его амбулаторно, — написал Хинштейн.

В Курске повреждено остекление частного дома. В деревне Кукуевке Курского района пострадали два частных дома и один автомобиль, добавил губернатор. Из-за обнаружения БПЛА на железнодорожных путях рядом со станцией Конарево было приостановлено движение восьми поездов. После проведения работ по разминированию движение было возобновлено.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что открытое горение на объекте топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе, который подвергся атаке беспилотников, было полностью ликвидировано. Он напомнил, что тушение пожара продолжалось более двух суток. Губернатор отметил, что благодаря работе пожарных удалось предотвратить распространение огня на гражданские объекты.