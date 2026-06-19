Российские саблистки взяли золото чемпионата Европы

Российские саблистки стали победительницами чемпионата Европы по фехтованию в командном турнире. Соревнования проходят во Франции.

В финальном поединке российская команда встретилась со сборной Франции. Матч завершился победой россиянок со счетом 45:39. Золотые медали завоевали Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова.

Победа в командной сабле принесла российским спортсменам первую золотую награду нынешнего чемпионата Европы. Также эта медаль стала уже четвертой для представителей России на турнире.

В начале июня стало известно о допуске взрослых спортсменов из РФ к соревнованиям с национальной символикой и гимном, о чем сообщила Международная федерация фехтования. Россияне смогут выступать под своим флагом начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля.

До этого исполком World Gymnastics отменил все действующие ограничения для российских спортсменов и вернул им право участвовать в международных стартах. Теперь гимнасты из РФ будут полноценно выступать под своим флагом и гимном.