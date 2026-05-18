Российских спортсменов допустили к турнирам по гимнастике

Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) снял действующие ограничения с российских спортсменов, допустив их до участия в международных турнирах. Теперь гимнасты из России смогут полноценно представлять свою страну на соревнованиях под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.

Заседание исполкома прошло 17 мая в Шарм-эль-Шейхе. Решение распространяется на все пять гимнастических видов спорта: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Ранее стало известно, что спортсмены из российских регионов планируют принять участие в VI Всемирных играх кочевников. Состязания пройдут в Киргизии в конце августа — начале сентября 2026 года.

До этого заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что считает несправедливым решение Международного олимпийского комитета в отношении российских спортсменов. Она отметила, что российский спорт, который уничтожают уже четыре года, нуждается в защите.