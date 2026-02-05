Далалоян дал напутствие собравшимся на Олимпиаду российским спортсменам Далалоян пожелал удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Милане

Отоборавшися для участия в Олимпиаде россиянам пожелали удачи, с напутствием к ним выступил гимнаст Артур Далалоян. На полях просветительского марафона «Россия — семья семей» Российского общества «Знание», который посвящен Году единства народов России он сообщил, что будет внимательно следить за соревнованиями, которые стартуют в Милане 6 февраля, передает корреспондент NEWS.ru.

Особо гимнаст выделил турнир по фигурному катанию, упомянув участие в нем таких атлетов, как Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Я каждому хочу пожелать победы. И самое главное — реализовать себя на все 100%, — высказался гимнаст.

Далалоян отметил, что выступление на главном старте четырехлетия требует предельной концентрации и внутренней мобилизации. По его мнению, каждый из тринадцати российских атлетов должен стремиться к максимальному раскрытию своего потенциала, несмотря на любые внешние обстоятельства. Поддержка коллег по спортивному цеху, по словам Далалояна, играет ключевую роль в психологической подготовке атлетов к борьбе за медали в Милане.

Ранее стало известно, что первый соревновательный день зимней Олимпиады-2026 в Италии начался с технической неисправности. Стартовавшие 4 февраля матчи по керлингу были вынужденно остановлены из-за внезапного сбоя в системе освещения арены в Кортина-д’Ампеццо.