18 марта 2026 в 12:00

Жители Бурятии начали отдавать деньги лже-гадалкам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Несколько жителей Бурятии стали жертвами мошеннической схемы, сообщает «МК в Бурятии». Местные жители отдали деньги за услуги «гадалок» и «ясновидящих», однако так и не получили услугу.

Сообщается, что одной из жертв стала 15-летняя девочка, которая перевела мошеннице более 11 тыс. рублей за приворот понравившегося ей мальчика. Еще одной пострадавшей стала 70-летняя пенсионерка, которая отдала «шаману» около 20 тыс. рублей за обещание излечить мужа от алкоголизма.

Также 65-летняя жительница Улан-Удэ отдала 25 тысяч рублей «целительнице», которая после получения денег просто исчезла. В полиции призвали граждан проявлять бдительность и не доверять обещаниям магических услуг в интернете.

Ранее сообщалось, что полиция Таиланда задержала 38-летнего мужчину, который представлялся ясновидящим. Следствие считает, что он намеренно забрал телефон, пытаясь таким образом доказать точность своего предсказания.

Бурятия
мошенники
шаманы
полиция
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
