«Экстрасенс» обокрал клиентку после предсказания о краже В Таиланде мужчина обокрал женщину, чтобы она поверила в экстрасенсов

Полиция Таиланда задержала 38-летнего мужчину, который представлялся ясновидящим, пишет Oddity Central. Следствие считает, что он намеренно забрал телефон, пытаясь таким образом доказать точность своего предсказания.

Пострадавшая, 19-летняя девушка по имени Пим, пожалела неряшливо одетого экстрасенса, предлагавшего свои услуги возле храма, и остановилась, чтобы узнать свою судьбу на новый год, — говорится в статье.

Он использовал колоду карт, чтобы предсказать судьбу женщины, и предупредил ее о грядущих несчастьях и потере ценной вещи. Экстрасенс также предложил за определенную плату предотвратить эти события, но молодая женщина отказалась.

После визита в храм девушка заметила, что гаджет исчез. Вспомнив предсказание, она вернулась к мужчине и обвинила его в краже, но тот отрицал вину и заявил, что случившееся лишь подтверждает его дар. В итоге телефон нашли на дне коробки среди вещей. Потерпевшая обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что продажи книг по эзотерике на российском рынке, включая литературу по астрологии, сократились примерно на треть за прошедший год. Сильнее всего упал спрос на карты Таро и сопутствующую литературу.