«Пропаганда мракобесия»: депутат ополчился на шоу о магах и колдунах

Депутат Брянской областной думы, заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов выступил с инициативой ввести полный запрет на трансляцию телепередач оккультного и мистического содержания, таких как «Битва экстрасенсов». В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что подобные программы наносят вред духовно-нравственному состоянию общества и являются пропагандой мракобесия.

Из государственных телеканалов и крупных коммерческих вещателей ежедневно льется поток откровенно антихристианской, оккультной информации. Телеканал ТВ-3 открыто позиционирует себя как «мистический», а «Битва экстрасенсов» на протяжении многих лет в прайм-тайм учит миллионы людей тому, что магия — это норма. Это духовное растление нации. Неужели нельзя положить конец пропаганде мракобесия? Нужно запретить само содержание таких программ. Нельзя рекламировать магов, показывая их «работу» в прайм-тайм на каналах с многомиллионной аудиторией. Это создает иллюзию легитимности оккультных практик, — высказался Иванов.

По его словам, Русская православная церковь всегда предупреждала людей, что нельзя обращаться за помощью к магам, гадалкам и экстрасенсам. Депутат также подчеркнул, что вызывает тревогу воздействие «магических» программ на детей и молодежь.

Церковь всегда предупреждала: обращение к магам, гадалкам, экстрасенсам — это путь к духовной гибели, добровольное порабощение себя темным силам. Почти два десятилетия СМИ формируют питательную субкультуру, благодаря которой разного рода лжеучителя и «целители» мгновенно получают тысячи обезумевших последователей, в том числе среди молодежи. Государство не может оставаться безучастным к этим явлениям, не только разрушающим психическое и духовное здоровье народа, но и подрывающим важнейшие основы нашей христианской культуры, — пояснил Иванов.

Он призвал Минкультуры, Роскомнадзор и профильные комитеты Госдумы разработать механизм запрета программ оккультного содержания на телевидении. По его словам, их показ — это вопрос не вкуса или свободы творчества, а духовной безопасности России.

Ранее юрист Иван Курбаков заявил, что в России необходимо запретить коммерческие курсы по созданию кукол вуду с образами бывших партнеров, поскольку такие изделия несут признаки психологического насилия и угрожают общественной морали. По его словам, соответствующие обращения уже направлены в правоохранительные и контролирующие органы.