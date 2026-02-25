В Ленинградской области мигранта заподозрили в изнасиловании пенсионерки

Мигранта в Ленинградской области подозревают в изнасиловании пенсионерки, сообщает Neva.today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Женщина 63 лет сама обратилась в полицию.

В ведомстве рассказали, что подозреваемый пришел в гости к пенсионерке и совершил противоправные действия. Мигранта задержала полиция.

Отмечается, что в момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний житель Санкт-Петербурга получил восемь лет воспитательной колонии за то, что за один час надругался над тремя женщинами. Преступления были совершены в Красном Селе, молодой человек находился под действием алкоголя.