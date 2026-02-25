«Низко и подло»: депутат об атаке ВСУ на медпункт в Брянской области Депутат Иванов: ВСУ атаковали медпункт под Брянском ради запугивания россиян

Вооруженные силы Украины нанесли удар по медицинскому учреждению в Брянской области с целью запугивания россиян, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной Думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, Киев прибегает к самым бесчестным способам ведения боевых действий.

Очередная атака киевского режима на гражданские объекты в Брянской области не может расцениваться иначе как террористический акт и проявление крайней степени бессилия. Удар по фельдшерско-акушерскому пункту в селе Курковичи — это удар по мирным людям, по тем, кто находится на передовой охраны народного здоровья. Мы видим, что противник выбирает своими целями не военные объекты, а социально значимые учреждения, жизненно необходимые для жителей сельской местности. Это низко и подло. Враг хочет посеять панику и страх, но у него ничего не выйдет, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что разрушение медицинского учреждения нанесло значительный ущерб жителям региона. По мнению депутата, те, кто отдают приказы об ударах по гражданским объектам, вероятно, движимы ненавистью ко всему русскому и стремлением лишить людей жизненно необходимой помощи.

Благодаря работе наших военных, средств противовоздушной обороны, большинство таких угроз удается отражать. Однако в данном случае, к сожалению, разрушений избежать не вышло. Мы обязательно восстановим этот медицинский пункт, сделаем все, чтобы жители Курковичей и окрестных деревень получали помощь вовремя и в полном объеме. Но цена таких атак всегда велика — это нервы людей, это нарушение привычного уклада жизни. Мы видим, что киевский режим продолжает идти по пути эскалации, не брезгуя никакими методами. Это говорит о том, что там не осталось ничего святого, — добавил Иванов.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинских дронов-камикадзе на село Курковичи в Стародубском муниципальном округе. В результате удара был полностью разрушен фельдшерско-акушерский пункт. Пострадавших нет.