Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 14:43

«Низко и подло»: депутат об атаке ВСУ на медпункт в Брянской области

Депутат Иванов: ВСУ атаковали медпункт под Брянском ради запугивания россиян

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины нанесли удар по медицинскому учреждению в Брянской области с целью запугивания россиян, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной Думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, Киев прибегает к самым бесчестным способам ведения боевых действий.

Очередная атака киевского режима на гражданские объекты в Брянской области не может расцениваться иначе как террористический акт и проявление крайней степени бессилия. Удар по фельдшерско-акушерскому пункту в селе Курковичи — это удар по мирным людям, по тем, кто находится на передовой охраны народного здоровья. Мы видим, что противник выбирает своими целями не военные объекты, а социально значимые учреждения, жизненно необходимые для жителей сельской местности. Это низко и подло. Враг хочет посеять панику и страх, но у него ничего не выйдет, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что разрушение медицинского учреждения нанесло значительный ущерб жителям региона. По мнению депутата, те, кто отдают приказы об ударах по гражданским объектам, вероятно, движимы ненавистью ко всему русскому и стремлением лишить людей жизненно необходимой помощи.

Благодаря работе наших военных, средств противовоздушной обороны, большинство таких угроз удается отражать. Однако в данном случае, к сожалению, разрушений избежать не вышло. Мы обязательно восстановим этот медицинский пункт, сделаем все, чтобы жители Курковичей и окрестных деревень получали помощь вовремя и в полном объеме. Но цена таких атак всегда велика — это нервы людей, это нарушение привычного уклада жизни. Мы видим, что киевский режим продолжает идти по пути эскалации, не брезгуя никакими методами. Это говорит о том, что там не осталось ничего святого, — добавил Иванов.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинских дронов-камикадзе на село Курковичи в Стародубском муниципальном округе. В результате удара был полностью разрушен фельдшерско-акушерский пункт. Пострадавших нет.

ВСУ
Украина
Россия
Брянская область
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пауэрбанк загорелся на рейсе Екатеринбург — Стамбул сразу после взлета
Экс-глава МИД Германии покусилась на остров, который хочет заполучить Трамп
В Барнауле накрыли подпольный рехаб с фальшивыми рецептами
Экс-глава музея дала советы, как выбрать нового директора Лувра
Начальник одного из управлений СБУ попался на крупной взятке
Продюсер «Вороваек» рассказал о разговоре с похоронившей детей солисткой
В ООН растерялись из-за неожиданной позиции США по резолюции против России
Раскрыта мечта устроившего взрыв у Савеловского вокзала террориста
Раскрыто, чем грозит оставление уволившегося сотрудника в рабочем чате
Си Цзиньпин «разжевал» для Мерца суть китайского подхода по Украине
Американцы перепутали свой и российский Петербург
Американский «Бомбардир» заметили над Черным морем
Мишустин призвал ускориться с уходом от Болонской системы образования
Мишустин анонсировал выпуск уникальных российских препаратов в 2027 году
Волонтеры рассказали о ходе поисков пропавшей в Смоленске девочки
На Западе пришли в ужас из-за российского «сына Орешника»
Королевская семья Британии: новости, подробности расставания Кейт и Уильяма
«Низко и подло»: депутат об атаке ВСУ на медпункт в Брянской области
Мишустин потребовал от Володина ускорить ЖКХ-законопроект для ФАС
Юрист рассказал, грозит ли штраф за подключение к соседскому Wi-Fi
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.