Поддержка Кеосаяна, развод, ссора с Соседовым: как живет Алексей Гоман

Спустя два десятилетия после победы в телепроекте «Народный артист» Алексей Гоман рассказал о своих отношениях с режиссером Тиграном Кеосаяном, который входил в состав жюри конкурса. Как Кеосаян помог певцу, чем прославился артист, что известно о его личной жизни?

Как прославился Алексей Гоман

Алексей Гоман появился на свет 12 сентября 1983 года в Мурманске.

С ранних лет он проявлял интерес к музыке. В подростковом возрасте он начал посещать местный Дворец культуры, где стал участником музыкального трио. Их ансамбль неоднократно становился победителем конкурсов.

Окончив девять классов, Гоман поступил в училище на специальность «слесарь-электрик по ремонту электрооборудования городского транспорта». После этого поступил в Мурманский государственный педагогический университет по направлению «социально-культурная деятельность».

Будучи студентом, Гоман был приглашен к участию в постановке Notre Dame de Paris. Вскоре куратор институтской группы предложил ему поменять Мурманск на факультет культурологии Санкт-Петербургского университета культуры и искусств. Там Гоман окончил учебу на режиссерском факультете.

Слава пришла к нему в 2003 году, когда он стал участником проекта «Народный артист». В финале конкурса Гоман оказался вместе с Александром Панайотовым и Алексеем Чумаковым. Благодаря выбору зрителей, победила песня Гомана «Русский парень».

В 2006 году Гоман принял участие в песенном фестивале «Славянский базар», где завоевал бронзовую медаль. В том же году он выступил в паре с чемпионкой мира по латиноамериканским танцам Людмилой Чегринец и занял третье место в телешоу «Танцы со звездами».

Гоман, помимо музыкальной карьеры, завершил обучение в театральной школе Германа Сидакова.

Артист выступал перед российскими военными в Сирии, за что от Минобороны РФ получил медаль «Участнику военной операции в Сирии». В 2018 году Гоман также стал участником концерта, который проходил в Центральном академическом Театре Российской Армии.

Что Гоман рассказал о поддержке Кеосаяна

В шоу «Народный артист» начинающих исполнителей оценивали режиссер Тигран Кеосаян, Лариса Долина, ведущие Антон Комолов и Фекла Толстая. Алексей рассказал, что он и не надеялся попасть в финал. Он первым проходил пробы и сразу уточнил, что разучивал иностранную песню. Ее судьи сразу забраковали. Тогда молодой человек, путаясь во фразах, исполнил знаменитую «Песенку студента».

Алексей был среди сотни конкурсантов и на победу не рассчитывал. Его творческую карьеру серьезно изменил известный режиссер, который ушел из жизни в 2025 году. Певец с уважением говорит о Тигране Кеосаяне.

«Это очень неоднозначный человек, который много для меня сделал, поддерживал на шоу», — отметил Алексей. В интервью артист добавил, что ситуация с жюри была напряженной. Но Кеосаян сразу позитивно принял молодого исполнителя и его творческий подход. Гоман делится, что Тигран произвел на него самое положительное впечатление. Однако молодой певец даже не догадывался, насколько серьезным стал вклад Кеосаяна в его победу.

«Тигран вступился, чтобы я попал в 30-ку „Народного артиста“», — честно признался Алексей. Первый победитель популярного музыкального проекта не сразу узнал об этом. Именно поэтому Гоман выражает глубокую признательность режиссеру за его неоценимую поддержку.

Что известно о личной жизни Гомана

Алексей Гоман состоял в браке с певицей Марией Зайцевой. Их знакомство произошло во время участия в телевизионном проекте «Народный артист». У пары родилась дочь Александрина, однако через год после ее появления на свет они расстались.

«Мы восемь лет прожили вместе и только потом поженились. Если так же будем разводиться, то это тоже растянется лет на восемь. Мы просто поговорили, поняли, что любовь между нами закончена, остались уважение, любовь человеческая», — объяснял Гоман.

Сейчас Герман живет один.

«Уже 12 лет я живу один, мне так комфортно, даже не представляю, как в моей квартире будет жить кто-то еще! Пока не очень понимаю, будет ли у меня семья в будущем. Я обычный холостяк!» — говорил Гоман.

Почему Гоман поссорился с Соседовым

В эфире программы «Суперстар» Алексей Гоман вступил в конфликт с музыкальным критиком и телеведущим Сергеем Соседовым.

Гоман хотел напомнить о себе с помощью участия в проекте, однако Соседов сначала раскритиковал его выступление, а затем настолько занизил оценки, что исполнитель был вынужден покинуть передачу по итогам голосования.

В эфире новогоднего выпуска Гоман выступил вместе с певицей Ольгой Зарубиной. Соседов вновь раскритиковал его, заявив об отсутствии таланта.

«Сергей, на вас нельзя обижаться. У меня к вам всегда было особенное отношение, и я всегда себя ругал за это. Но в этом шоу я избавился от всякой толерантности и терпения по отношению к вам. Сергей, вы для меня — не авторитет. Мне неинтересно, что вы говорите», — ответил Гоман.

Читайте также:

Встреча с Путиным, Украина, обвинения в педофилии: куда пропал Ван Дамм

Четвертый ребенок, обман мошенников, Голливуд: как живет актер Ткаченко

Семь лет без Юлии Началовой: как сейчас живут родные певицы