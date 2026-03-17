Семь лет без Юлии Началовой: как сейчас живут родные певицы

Накануне, 16 марта, исполнилось семь лет со дня смерти певицы Юлии Началовой. Что известно о жизни ее близких, от чего умерла артистка?

Почему умерла Началова

Актриса часто испытывала проблемы со здоровьем. В начале 2000-х годов она боролась с анорексией. После рождения дочери ей сделали неудачную маммопластику. Во время хирургического вмешательства в организм артистки попала инфекция, что привело к сепсису — заражению крови. Это, в свою очередь, вызвало осложнения в работе почек.

Многие источники пишут, что артистка якобы страдала от аутоиммунного заболевания — красной волчанки. Достоверного подтверждения этому нет. В 2019 году лечащий врач, а позже и отец певицы опровергли эти доводы.

Среди официальных диагнозов, ставших причиной смерти Юлии Началовой, значатся «подагра» и «сахарный диабет второго типа». По словам самой певицы, она долгое время не обращала внимания на боли и не обращалась за медицинской помощью. В результате ее заболевание усугубилось, и ей пришлось носить перчатки, чтобы скрыть образования, известные как тофусы, которые часто возникают при подагре.

О последних днях жизни артистки известно со слов ее лечащего врача. По его заявлению, причиной смерти Юлии Началовой стало «стечение обстоятельств». Артистка повредила палец, но не обработала ранку должным образом. И именно это незначительное, казалось бы, происшествие стало фатальным.

8 марта 2019 года певицу госпитализировали с некрозом тканей. Врачи могли спасти ее, только ампутировав поврежденную часть ноги. Началова до последнего отказывалась от операции, промедление в лечении привело к сепсису.

Последние часы жизни артистка провела в состоянии искусственной комы, подключенная к аппарату ИВЛ.

Как живут родители Началовой

Поп-звезда родилась в Воронеже в семье художественного руководителя ансамбля «Карусель» Виктора Началова, который выступает при местной филармонии, и его жены Таисии Николаевны, солистки этого ансамбля. Мама артистки вышла на связь в годовщину смерти дочки.

Певица опубликовала в личном блоге редкое фото дочери. На нем Юлия позировала в кружевном белом платье. Исполнительница хита «Герой не моего романа» широко улыбалась. «7...» — оставила короткую подпись Таисия Николаевна.

В 2020 году Антонина Владимирова, тетя Юлии Началовой, и Виктор Началов представили книгу под названием «Юлия Началова. Письма отца к дочери».

Как сложилась жизнь бывших мужей Началовой

Юлия Началова впервые вышла замуж за музыканта Дмитрия Ланского, который ранее выступал в группе «Премьер-министр». Их брак длился с 2001 по 2004 год. Дмитрий утверждает, что в определенный момент они с Юлей осознали, что их пути расходятся, что и привело к разводу. После этого бывшие супруги практически не поддерживали контакт.

После расставания с Началовой Дмитрий завязал отношения с Екатериной Сапожниковой, которая работала телережиссером. Их брак был официально оформлен в Лас-Вегасе, где они сыграли свадьбу. Через некоторое время, в 2007 году, они обвенчались в России. В этом союзе у них появились двое детей: дочь София, родившаяся в 2008 году, и сын Платон.

Сейчас Ланской продолжает творческую деятельность. Несколько лет назад Дмитрий и его жена Екатерина переехали в Латвию и сейчас постоянно живут там.

Через несколько лет после кончины Юлии Началовой ее второй бывший супруг, футболист Евгений Алдонин, сам оказался в тяжелой жизненной ситуации. В конце ноября 2025 года стало известно, что 45-летнему экс-игроку ЦСКА диагностировали рак поджелудочной железы.

Поддержка Алдонину пришла от всего футбольного мира. РПЛ организовала сбор средств на лечение Алдонина. 24 ноября 2025 года Евгений Алдонин обратился к поклонникам:

«Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть, за них изо всех сил держусь», — отметил спортсмен.

На конец 2025 года футболист проходил дорогостоящее лечение в Германии.

Алдонин состоял в браке с Началовой с 2006 по 2011 годы. В этом союзе родилась единственная дочь певицы Вера. У футболиста также есть сын Артем и дочь Анжелика от второго брака с женщиной по имени Ольга.

Чем сейчас занимается единственная дочь Началовой

Когда Юлия Началова ушла из жизни, ее дочери Вере Алдониной было всего 12 лет. Пока девочка росла, близкие ограждали ее от внимания прессы. Лишь спустя годы, в интервью, данном в начале 2025 года, Вера поделилась своими мыслями.

«Возвращаться в те дни до сих пор очень больно и страшно. Пережили ли мы и смирились ли мы с уходом мамы? Конечно, нет, это до сих пор открытая рана на наших сердцах», — сказала Вера.

В декабре 2024 года Вера Алдонина отметила совершеннолетие. В том же году она поступила во ВГИК.

Осенью 2025 года Вера появилась на сцене университета в костюме из золотистой кожи. Она поделилась, что участие в 45-м юбилейном международном студенческом фестивале ВГИКа стало для нее значимым событием. Зрители же отметили, что актриса выглядела потрясающе.

Вера часто появляется на телешоу, посвященных памяти Юлии Началовой. В 2025 году она стала гостьей программы Андрея Малахова по случаю юбилея народной артистки РФ Ларисы Долиной — крестной Веры. Вместе с певицей они также участвовали в вечере памяти поэта Германа Витке, исполнив песню «Леди звезда».

Вера также выпустила кавер на песню Юлии Началовой. Поклонники певицы восхитились талантом дочери артистки.

