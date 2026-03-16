Умер один из старейших актеров МХАТа Голиков: причины смерти, последние дни

В возрасте 80 лет скончался ветеран МХАТа имени Горького, актер Андрей Голиков, сообщили в пресс-службе театра. Что известно о причинах смерти, какими были последние дни актера?

Голиков служил в театре с 1976 года и являлся одним из самых возрастных актеров труппы. Известно, что первую роль на сцене учреждения он сыграл, будучи студентом Школы-студии МХАТ в 1960-х. Кроме того, артист окончил режиссерский факультет Школы-студии, курс Олега Ефремова.

Жена Голикова Марина Павлюк сообщила: причиной смерти актера стала гематома черепа из-за падения в театре, передает РИА Новости. «Он упал в театре, ударился головой. Умер от падения», — рассказала вдова Голикова.

Артист получил травму 13 марта. 16 числа он был прооперирован, несколько дней пробыл в коме. Павлюк заявила, что заранее понимала, что супруга не спасти. Голикову поставили диагноз «гематома лобно-височной части мозга». «Он упал назад, как оловянный солдатик, от приступа сосудистой дистонии и ударился головой о гранит», — пояснила она.

Павлюк отметила, что этот случай не считается производственной травмой.

Чем известен Голиков

Голиков исполнил роли в таких постановках театра, как: «Так победим!» (член ЦК РКП(б) ), «Кремлевские куранты» (спекулянт крупой), «Тартюф» (служитель суда), «Три толстяка» (смешливый гвардеец), «Господа Головлевы» (Павел Головлев), «Последний срок» (Степан Харчевников) и других.

Здание Московского художественного академического театра имени М. Горького Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Голиков проявил себя и как режиссер: в Грозненском русском драмтеатре имени Лермонтова он поставил спектакль «Наташа», а в МХАТе работал над постановкой «Живи и помни». В 2011–2017 годах он также выходил на сцену московского театра Et Cetera. На протяжении многих лет Голиков сочетал актерскую и режиссерскую деятельность с педагогической работой — он преподавал в Школе-студии МХАТ, Институте современного искусства и во ВГИКе.

Голиков также снимался в кино: на его счету более десяти киноролей, в том числе в фильмах «Возвращение Будулая» (1985), «Нюрнберг» (2023), «Праведник» (2023), «Нюрнбергская история» (2025), сериалах «Марш Турецкого» (2002), «Неотложка» (2005) и других.

