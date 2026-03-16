16 марта 2026 в 17:16

Ушел из жизни один из старейших актеров МХАТ

Скончался актер МХАТ Андрей Голиков

В возрасте 80 лет скончался ветеран МХАТ имени Горького, актер Андрей Голиков, сообщили в Telegram-канале театра. Он был принят в труппу учреждения в 1976 году.

16 марта на 81-м году жизни скончался один из старейших актеров МХАТ имени М. Горького Андрей Борисович Голиков,— говорится в сообщении.

Голиков окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ в 1969 году. За свою карьеру артист сыграл во множестве знаковых постановок, среди которых: «Так победим!» М.Ф. Шатрова, «Кремлевские куранты» Н.Ф. Погодина, «Тартюф» Ж.Б. Мольера, «Три толстяка» Ю.К. Олеши и М.А. Горюнова, «Господа Головлевы» М.Е. Салтыкова-Щедрина, «Последний срок» В.Г. Распутина.

Голиков проявил себя и как режиссер: в Грозненском русском драмтеатре имени Лермонтова он поставил спектакль «Наташа», а во МХАТе работал над постановкой «Живи и помни». В 2011–2017 годах он также выходил на сцену московского театра Et Cetera. На протяжении многих лет Голиков сочетал актерскую и режиссерскую деятельность с педагогической работой — он преподавал в Школе-студии МХАТ, Институте современного искусства и ВГИКе.

Ранее в возрасте 73 лет скончался актер Александр Карин, известный по роли в фильме «Эскадрон гусар летучих». Также широкую известность ему принесло участие в таких кинокартинах, как «Ярослав Мудрый», «Россия молодая», «Русь изначальная» и «Петр Великий».

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
