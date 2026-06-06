Отъезд в США, мечты о Голливуде, мнение об СВО: как живет Андрей Кайков

Отъезд в США, мечты о Голливуде, мнение об СВО: как живет Андрей Кайков

Актер Андрей Кайков активно снимается в кино и играет в театре. Что известно о его новых проектах, личной жизни и мнении о спецоперации?

Что известно о карьере и личной жизни Кайкова

Андрей Кайков родился 25 декабря 1971 года в Брянске. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Известность ему принесло скетч-шоу «6 кадров». Из-за этого проекта ему предлагают в основном комедийные роли, но он подчеркивает, что не переживает из-за этого.

«Все являются заложниками образов. Нельзя так относиться к тому, что принесло тебе известность и финансовое благополучие. Да и типаж у меня точно не героя-любовника», — признался он в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Также Кайков снимался в картинах «На углу, у Патриарших», «Моя большая армянская свадьба», «Никто не знает про секс», «Кадетство», «Воронины», «Домашний арест», «Танцы на высоте!» и других. Всего в его фильмографии более 50 работ.

Первой женой Кайкова была его однокурсница Евгения Дмитриева. После этого он состоял в отношениях с коллегой Анной Моховой, которая родила ему сына Василия.

Сейчас артист женат на журналисте Людмиле. Супруги воспитывают двоих сыновей — Валерия и Никиту.

Андрей Кайков Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Поддерживает ли Кайков проведение СВО

Андрей Кайков поддерживает президента России Владимира Путина, а также проведение спецоперации. Также актер заявлял, что «не собирается нормально общаться с предателями».

«Я не обхожу эту тему в разговоре с друзьями и коллегами. А почему я должен ее обходить? Кто-то будет предавать Родину, а я не буду с ним об этом говорить? Или буду с ним нормально общаться? Ну нет. Есть люди сомневающиеся, с разными позициями, это можно понять. Нельзя понять откровенное предательство. Предательства не прощаю», — комментировал он в интервью Светлане Баласанян.

Зачем Кайков уезжал в США

Андрей Кайков учился актерскому мастерству в Лос-Анджелесе. Он также признался, что «мечта покорить Голливуд есть у любого актера».

«Конечно, такая мечта есть у любого актера: покорить Голливуд, сниматься в блокбастерах, значимых фильмах. Но, мне кажется, русскому туда вход заказан. По менталитету, по тому, как человек смотрит, как на что реагирует. Я учился в Лос-Анджелесе, чтобы понять, почему там хорошие актеры. Дело в том, что у них более профессиональный подход и более честное отношение к профессии», — добавил Кайков.

Чем сейчас занимается Кайков

Андрей Кайков продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Сестры Сапожковы», «Сеанс гипноза для семейной пары», «Семейный переполох», «Последний шанс», «Она разгадала убийство», «Поймай меня… Сможешь?» и «Идеальная жена».

В скором времени также можно будет увидеть сериал «Одесса» с его участием.

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