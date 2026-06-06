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06 июня 2026 в 12:42

В Госдуме назвали главного зрителя речи Путина на ПМЭФ

Депутат Милонов: Запад внимательно следил за выступлением Путина на ПМЭФ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Александр Жолобов/Росконгресс
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Западные политики внимательно следили за выступлением президента России Владимира Путина на ПМЭФ, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, речь главы государства доказала, что Россия преодолела все экономические препятствия и собрала команду крупных международных партнеров.

Безусловно, за границей следили за выступлением Путина. Я думаю, что большая часть выступления президента была обращением как раз к западной аудитории, которая трусливо не приехала, но очень активно слушает каждое слово ПМЭФ. Отсюда и цифры, и факты о БРИКС, о системе нового, независимого от США устройства мировой торговли, поэтому мне кажется, что именно в концепции международного экономического форума главный месседж выступления президента был таким: «вы думали, что мы не справимся, вы думали, что мы задохнемся, все справились, не задохнулись, и мало того, жизнь без вашего постоянного контроля и вашего посредничества становится привлекательнее для все большего и большего количества государств», — поделился он.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что тема смены мирового порядка стала ключевой в речи президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, на сегодняшний день формируются новые центры развития, такие как Китай и Индия, которые начнут постепенно ослаблять влияние Европы.

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