ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 15:27

Гайдулян, двое детей, мнение об СВО: как живет актриса Лариса Баранова

Лариса Баранова Лариса Баранова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Актриса Лариса Баранова продолжает творческую деятельность. Что известно о ее новых проектах, комментировала ли она спецоперацию?

Что известно о карьере и личной жизни Барановой

Лариса Баранова родилась 14 апреля 1982 года в Стерлитамаке в Башкирии.

В 2006 году она окончила Высшее театральное училище им. Щукина. Известность Барановой принесла роль Лили в сериале «Универ» и его спин-оффе «СашаТаня», в котором она работает вместе с Андреем Гайдуляном, Валентиной Рубцовой, Алиной Ланиной и другими артистами.

«У нас отличная команда, мы друг другу всегда рады и работаем весело. Мы снимаем сезон раз в год, на это уходит 5–6 месяцев. Также мы общаемся со сценаристами, они разрешают нам предлагать идеи, которые они могли бы в будущем реализовать. Наши персонажи растут, и мы растем вместе с ними, жизнь меняется», — делилась она в интервью Primamedia.

Также Баранова снималась в картинах «Кремень», «Час Волкова», «Кровавая Мэри», «Мамочки», «День Пандоры», «Ивановы-Ивановы», «Прометей», «Развод по расчету», «Рейс 314» и других. Всего в ее фильмографии более 30 работ.

В студенческие годы актриса родила дочь Александру. В 2011 году она стала мамой второй раз, родив еще одну дочь — Надежду. Имя отца Баранова не раскрыла, но известно, что семейная жизнь с ним не сложилась.

Чем сейчас занимается Баранова

Лариса Баранова продолжает творческую деятельность.

В 2026 году вышел сериал «Универ. 15 лет спустя» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть ленту «Черная бухгалтерия» с ее участием.

Помимо этого, Баранова дает мастер-классы и читает лекции по актерскому мастерству в родном городе Стерлитамаке.

Стерлитамак — родной город Ларисы Барановой Стерлитамак — родной город Ларисы Барановой Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Я учу людей правильно подавать себя на публике. Довольно точно, с первых минут общения, я могу определить, где у человека зажим и в каком возрасте он произошел. При помощи специальных упражнений мы этот зажим убираем, голос высвобождается и звучит совершенно по-другому: становится уверенным и выразительным. Часть занятий основано на программе, которую нам давали в театральном институте, часть — моя авторская методика. В Стерлитамаке был довольно большой поток студентов. Пробовали сделать такой же мастер-класс и в Уфе, но организаторы побоялись, что не соберем достаточное количество человек. Удивительно, потому что в Москве, например, такие мероприятия невероятно популярны и всегда проходят с аншлагами»», — рассказала она.

Спецоперацию артистка не комментировала.

Читайте также:

Скандал с Авериными, свидания за деньги, развод: как живет Яна Кошкина

Последний звонок, родственники на Украине, Машков: как живет Ломоносова

Измены, похудение, содержание семьи в Киеве: как живет Наташа Королева

Культура
актрисы
новости
артистки
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Голикова рассказала о развитии российского здравоохранения
Россиянам рассказали о жуткой мошеннической схеме
Появились подробности нападения собаки на ребенка в краснодарской школе
Пять военнослужащих ранены при атаке ВСУ на ЗАЭС
Гайдулян, двое детей, мнение об СВО: как живет актриса Лариса Баранова
Лихачев указал на особенность отношений со странами в атомной сфере
Герман Греф рассказал о важности саморазвития
Психолог напомнила, как просто поддержать детей в период сдачи ЕГЭ
Омбудсмены России и Украины провели первую встречу на границе
«Гитлеровские методы»: оппозиционерка оценила власть в Молдавии
Грабители в мгновение разбогатели, стащив из магазина карточки Pokemon
Лихачев рассказал о тяжелом состоянии пострадавших при атаке ВСУ на ЗАЭС
В РФ нашли радикальный способ покончить с рекламным криминалом в подъездах
В Кремле пролили свет на визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
Песков раскрыл, где может прозвучать ответ Путина на письмо Зеленского
Двухлетний мальчик протаранил детскую площадку за рулем авто
Новак раскрыл, с кем Россия обсуждает дополнительные поставки газа
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах безопасности в лесу для детей
Медведев предсказал взрыв штаб-квартиры ЕС после обвинений фон дер Ляйен
Глава Росатома предложил создать новую платформу вместо Арктического совета
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.