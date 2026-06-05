Гайдулян, двое детей, мнение об СВО: как живет актриса Лариса Баранова

Актриса Лариса Баранова продолжает творческую деятельность. Что известно о ее новых проектах, комментировала ли она спецоперацию?

Что известно о карьере и личной жизни Барановой

Лариса Баранова родилась 14 апреля 1982 года в Стерлитамаке в Башкирии.

В 2006 году она окончила Высшее театральное училище им. Щукина. Известность Барановой принесла роль Лили в сериале «Универ» и его спин-оффе «СашаТаня», в котором она работает вместе с Андреем Гайдуляном, Валентиной Рубцовой, Алиной Ланиной и другими артистами.

«У нас отличная команда, мы друг другу всегда рады и работаем весело. Мы снимаем сезон раз в год, на это уходит 5–6 месяцев. Также мы общаемся со сценаристами, они разрешают нам предлагать идеи, которые они могли бы в будущем реализовать. Наши персонажи растут, и мы растем вместе с ними, жизнь меняется», — делилась она в интервью Primamedia.

Также Баранова снималась в картинах «Кремень», «Час Волкова», «Кровавая Мэри», «Мамочки», «День Пандоры», «Ивановы-Ивановы», «Прометей», «Развод по расчету», «Рейс 314» и других. Всего в ее фильмографии более 30 работ.

В студенческие годы актриса родила дочь Александру. В 2011 году она стала мамой второй раз, родив еще одну дочь — Надежду. Имя отца Баранова не раскрыла, но известно, что семейная жизнь с ним не сложилась.

Чем сейчас занимается Баранова

Лариса Баранова продолжает творческую деятельность.

В 2026 году вышел сериал «Универ. 15 лет спустя» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть ленту «Черная бухгалтерия» с ее участием.

Помимо этого, Баранова дает мастер-классы и читает лекции по актерскому мастерству в родном городе Стерлитамаке.

Стерлитамак — родной город Ларисы Барановой Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Я учу людей правильно подавать себя на публике. Довольно точно, с первых минут общения, я могу определить, где у человека зажим и в каком возрасте он произошел. При помощи специальных упражнений мы этот зажим убираем, голос высвобождается и звучит совершенно по-другому: становится уверенным и выразительным. Часть занятий основано на программе, которую нам давали в театральном институте, часть — моя авторская методика. В Стерлитамаке был довольно большой поток студентов. Пробовали сделать такой же мастер-класс и в Уфе, но организаторы побоялись, что не соберем достаточное количество человек. Удивительно, потому что в Москве, например, такие мероприятия невероятно популярны и всегда проходят с аншлагами»», — рассказала она.

Спецоперацию артистка не комментировала.

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