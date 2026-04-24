«Миротворец», новый «Универ», гражданство РФ: как живет Валентина Рубцова

Актриса Валентина Рубцова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, почему ее внесли в базу «Миротворец»?

Чем известна Рубцова

Валентина Рубцова родилась 3 октября 1977 года в Макеевке Донецкой области. Окончила ГИТИС.

Во время учебы она стала солисткой группы «Девочки», где выступала до 2003 года. В кино артистка дебютировала в 2004 году в сериале «Ландыш серебристый — 2».

Популярность ей принесла роль Тани Архиповой в сериале «Универ» и его спин-оффе «СашаТаня». Также Рубцова снималась в картинах «Виола Тараканова», «Аэропорт», «Кто в доме хозяин?», «Мужская женская игра», «Небриллиантовая рука», «Невероятные приключения Шурика» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 16 работ.

Что известно о личной жизни Рубцовой

В 2009 году Валентина Рубцова вышла замуж за бизнесмена Артура Мартиросяна. Супруги воспитывают дочь Софию, которая родилась в 2011 году.

«Артур — моя вторая кожа. Не знаю, как вообще без него существовала. С его появлением избавилась от всех комплексов — внешних, внутренних. Пришел любимый человек, и всех тараканов смыло морем», — рассказывала артистка в интервью StarHit.

Недавно Рубцова призналась, что давно забыла, что такое полноценно отдыхать и проводить время с семьей.

«Я много работаю, за долгие годы в кино я приучена к многочасовым съемкам. И совсем забыла, что такое отдых. Да и отдыхать толком не умею», — поделилась она с ОСН.

Валентина Рубцова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что Рубцова говорила о Донбассе и Крыме

В 2019 году Валентина Рубцова призналась, что последний раз была в Донбассе девять лет назад.

«Я помню, как мне звонила сестра и говорила, что не знает, что делать, поскольку рядом выстрелы. Там похоронен мой брат, поэтому мама не хочет уезжать. Там вся моя семья. Папа, сестра. У меня сначала не было возможности их перевезти, а теперь они сами не согласились. Они хотят быть там. Там их место, они там родились», — говорила она в интервью Вячеславу Манучарову.

В 2009 году актриса получила российское гражданство. По ее словам, Крым «расцвел, когда снова стал российским».

«Крым исторически был наш. История у нас циклическая, все по кругу. Когда я ездила в Крым, то всегда считала его Россией. Так и должно было быть. Если бы этого не было, то мне страшно представить, что могло бы случиться», — уточнила она.

В 2026 году Рубцову внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Ее обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность страны, а также в публичной поддержке действий России. Владельцы сайта указали причиной внесения актрисы в «Миротворец» то, что в одном из интервью она заявила, что всегда считала Крым российским.

Рубцова, комментируя произошедшее, сказала, что она гордится включением в «Миротворец».

«Я подозреваю, по какому поводу это произошло. Правильно я тогда сказала, что Крым всегда был российским, я же знаю историю. Я горжусь тем, что меня туда внесли. Удивлена, что этого не произошло раньше. Значит, мы все делаем правильно, если там такие волнения начались. Это смешно, конечно», — сообщила она РИА Новости.

Чем сейчас занимается Рубцова

Валентина Рубцова продолжает творческую деятельность.

Недавно вышла комедия «Универ. 15 лет спустя» с ее участием.

