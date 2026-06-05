Легкий самолет разбился на оживленной дороге известного курорта Европы The Sun: самолет рухнул на острове Тенерифе после столкновения с деревом

На испанском острове Тенерифе (Канарские острова) небольшое воздушное судно потерпело крушение через несколько мгновений после взлета, сообщает The Sun. Из-за отказа двигателя пилот попытался совершить аварийную посадку, но врезался в фонарный столб и деревья, после чего самолет загорелся.

Самолет рухнул прямо на оживленную городскую улицу, однако по счастливой случайности никто из пешеходов и автомобилистов не пострадал. На опубликованных кадрах видно лежащее на проезжей части воздушное судно, залитое пеной для тушения.

Командир корабля и второй пилот не получили серьезных травм, но были госпитализированы для профилактического обследования. Движение на участке дороги временно перекрыли, власти проводят расследование.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 потерпел крушение в Павлодарской области Казахстана. Пресс-служба Министерства транспорта Казахстана проинформировала, что результате авиакатастрофы погиб один человек. На борту Ан-2 находились два члена экипажа. Второго сотрудники департамента по ЧС извлекли из-под обломков. Он находится в сознании.

До этого береговая охрана США спасла 11 человек с рухнувшего у Багамских островов самолета. Воздушное судно упало примерно в 80 километрах от берегов Флориды.