День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 16:08

Береговая охрана США подобрала пассажиров рухнувшего самолета

Береговая охрана США спасла 11 человек с упавшего у Багамских островов самолета

Фото: Kay Nietfeld/dp/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Береговая охрана США спасла 11 человек с рухнувшего у Багамских островов самолета, сообщил телеканал NBC News. По его информации, воздушное судно упало примерно в 80 километрах от берегов Флориды.

Отмечается, что самолет осуществлял полет между Багамскими островами. Через некоторое время после взлета пилот сообщил о технических неполадках. Спасенных пассажиров доставили в больницы, погибших среди них нет.

Ранее учебный самолет Военно-воздушных сил США потерпел крушение в штате Миссисипи. Два пилота успешно катапультировались, они не пострадали.

До этого в провинции Самутпракан в Таиланде потерпел крушение вертолет. Авиакатастрофа произошла в районе Муанг на территории за заправочной станцией. В результате пострадали несколько человек.

Также 1 мая сообщалось о жесткой посадке пассажирского вертолета Ми-8Т, перевозившего вахтовых работников, в городе Усинске в Республике Коми. На борту находились 21 пассажир и три члена экипажа. За медицинской помощью обратились 10 человек.

США
самолеты
береговая охрана
спасатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев объявил о начале «охоты на ведьм» в Киеве
Умер актер сериала «Жена олигарха»
Названа еще одна причина, почему США на самом деле давят на Зеленского
Воспитатель попыталась спрятать оторванный палец ребенка в колготках
«Европа на грани»: в Финляндии выступили с заявлением после слов Путина
Умер лучший бомбардир в истории футбольного клуба «Лион»
Одна европейская страна закрыла пограничные переходы с Украиной
Газпромбанк накрыл масштабный сбой
Комбрига ВСУ внесли в перечень террористов
Российские бойцы впервые поразили редкую САУ ВСУ
Китай обошел санкции против Рубио с помощью одного иероглифа
«Громадная сила»: в Китае увидели сигнал Западу в российском «Сармате»
Незаконная сауна чуть не спалила многоэтажку в Томске
Двое пьяных бойцов ВСУ покинули часть и жестоко надругались над женщиной
Двое мужчин жестоко зарезали школьника в алтайском селе
Раскрыта неочевидная польза пения
Госдума одобрила списание долгов участникам СВО
Гастроли по РФ, слухи об алкогольной зависимости, брак: как живет Корикова
Госдума упростила оформление пьяных водителей
Немецкий депутат захотел приехать в Россию
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.