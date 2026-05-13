Береговая охрана США подобрала пассажиров рухнувшего самолета

Береговая охрана США спасла 11 человек с рухнувшего у Багамских островов самолета, сообщил телеканал NBC News. По его информации, воздушное судно упало примерно в 80 километрах от берегов Флориды.

Отмечается, что самолет осуществлял полет между Багамскими островами. Через некоторое время после взлета пилот сообщил о технических неполадках. Спасенных пассажиров доставили в больницы, погибших среди них нет.

Ранее учебный самолет Военно-воздушных сил США потерпел крушение в штате Миссисипи. Два пилота успешно катапультировались, они не пострадали.

До этого в провинции Самутпракан в Таиланде потерпел крушение вертолет. Авиакатастрофа произошла в районе Муанг на территории за заправочной станцией. В результате пострадали несколько человек.

Также 1 мая сообщалось о жесткой посадке пассажирского вертолета Ми-8Т, перевозившего вахтовых работников, в городе Усинске в Республике Коми. На борту находились 21 пассажир и три члена экипажа. За медицинской помощью обратились 10 человек.