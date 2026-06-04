Организаторы раскрыли, где пройдет следующий конкурс красоты БРИКС Международный конкурс красоты среди стран БРИКС планируют провести в КНР и Индии

Международный конкурс красоты среди стран БРИКС, который впервые прошел в Казани по инициативе России, в ближайшие годы будет организован в Китае и Индии, сообщила на стенде Татарстана в ходе ПМЭФ вице‑президент MISS MRS LITTLE MISS BRICS Анна Вавилова. Конкурс будет передаваться странам — участницам объединения.

Для РФ большая честь, что в наших проектах участвуют дружественные страны, — сообщила она.

На стенде Татарстана организаторы представили эксклюзивные короны победительниц Международного конкурса «Мисс, Миссис и Маленькая мисс BRICS», которые хранятся в Национальном музее республики.

Три золотые короны — «Аугуста Магна», «Аугуста Аврора» и «Аугуста Флоренс» — были впервые представлены в марте 2026 года в Казани, где состоялся первый конкурс красоты БРИКС.

На открытии первого Международного конкурса красоты «Мисс БРИКС — 2026» в Казани представительницы из России вызвали настоящий фурор. Александра Хватова, Валентина Алексеева и Милана Киселева появились перед публикой в элегантных фиолетовых нарядах, покорив зрителей с первого взгляда.