В Подмосковье возбудили дело о рекламе услуг по сопровождению банкротства

В Подмосковье возбудили дело о распространении рекламы услуг по сопровождению банкротства, сообщили «Вести Подмосковье» в пресс-службе Московского областного УФАС России. Заявление подало физическое лицо. Причиной обращения стала рекламе в интернете. Если вина компании будет установлена, ей грозит штраф. В УФАС уточнили, что реклама услуг не должна давать гражданам представление об услуге, как о возможности освобождения граждан от исполнения денежных обязательств.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения пункта 4 части 1 статьи 28.1 Закона о рекламе, выразившимся в упоминании в рекламе о возможности освобождения граждан от исполнения денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, — пояснили в ведомстве.

Ранее жительница Костромской области заявила, что ее ребенок смыл в унитаз 4,5 млн рублей, однако суд усомнился в этой версии. Женщина пыталась списать долги по кредитам через процедуру банкротства.