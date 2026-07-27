Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 18:43

Песков раскрыл, чего хотел Запад после распада СССР

Песков: Запад хотел отбросить Россию к Московскому княжеству

Подписывайтесь на нас в MAX

После распада Советского союза на Западе хотели, чтобы вместо России осталось Московское княжество, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». Он отметил, что до прихода президента Владимира Путина было непонятно, устоит ли страна. Трансляция мероприятия велась на платформе «VK Видео».

«Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru – федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ – 15 самых читаемых интернет-изданий России».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад побил собственные рекорды по количеству принятых санкций против России. Он добавил, что они настолько же рекордно бесполезны и наносят ущерб своим же инициаторам.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки санкциями подорвать энергетическое сотрудничество России с партнерами угрожают экономике беднейших стран мира.

Власть
Запад
Кремль
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жгли пальцы и лицо из-за отказа в сексе: собутыльники пытали девушку
Пашинян и Путин обсудили проблемы в отношениях Армении и России
Песков заявил о необходимости суверенитета для выстраивания отношений с Западом
Востоковед предположил, как Иран ответит Украине на удар в Каспийском море
В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Пашиняна
В Кремле отреагировали на возможное расширение украинского конфликта
Песков раскрыл одну особенность курса России
Песков перечислил три таланта, нужных госуправленцу
Песков рассказал, какая война никогда не закончится
Песков объяснил, почему закон о нравственном воспитании не нужен
Муж уверял, что жена бросила детей: правда вскрылась после страшной находки
Впала в депрессию и облысела? Что случилось с Пугачевой на самом деле
Экс-нардеп ответил, что приблизит завершение конфликта на Украине
Песков раскрыл, чего хотел Запад после распада СССР
«Овладевает от а до я»: Песков восхитился одной способностью Путина
Песков раскрыл, в чем Россия должна преуспевать в информтехнологиях
В Кремле назвали плюсы кризиса для российского общества
«Трамповская Санта-Барбара»: экс-нардеп о встрече президентов США и Украины
Украину обвинили в размещении военных объектов в гражданской застройке
В МИД РФ заявили о «воинственной линии» Японии
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.