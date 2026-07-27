Песков раскрыл, чего хотел Запад после распада СССР Песков: Запад хотел отбросить Россию к Московскому княжеству

После распада Советского союза на Западе хотели, чтобы вместо России осталось Московское княжество, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». Он отметил, что до прихода президента Владимира Путина было непонятно, устоит ли страна. Трансляция мероприятия велась на платформе «VK Видео».

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До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад побил собственные рекорды по количеству принятых санкций против России. Он добавил, что они настолько же рекордно бесполезны и наносят ущерб своим же инициаторам.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки санкциями подорвать энергетическое сотрудничество России с партнерами угрожают экономике беднейших стран мира.