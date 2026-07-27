Песков раскрыл, какая есть возможность у выросших при Путине россиян

Песков раскрыл, какая есть возможность у выросших при Путине россиян Песков: целое поколение выросло при Путине и может наблюдать изменения в стране

Целое поколение выросло в России при президентстве Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе форума «Территория смыслов». По его словам, эти люди могут наблюдать за изменениями в стране. Трансляция выступления представителя Кремля идет на странице форума во «ВКонтакте».

Целое поколение выросло при Владимире Путине. И это поколение имеет прекрасную возможность видеть на протяжении этого времени, как изменилась наша страна. Поэтому очень сложно найти какие-то новые личные качества президента, которые можно бы осветить. Его самое лучшее качество — это то, что он делает каждый день для страны, — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь поразился возможностью лидера России до деталей овладеть любой темой. По его словам, Путин может беседовать наравне со специалистами. Песков заявил, что его всегда восхищала это умение президента.

Кроме этого, представитель Кремля назвал происходящий конфликт идеальным для российского общества. Он добавил, что он укрепляет государственный суверенитет.