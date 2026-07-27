Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 19:11

Песков раскрыл, какая есть возможность у выросших при Путине россиян

Песков: целое поколение выросло при Путине и может наблюдать изменения в стране

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Целое поколение выросло в России при президентстве Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе форума «Территория смыслов». По его словам, эти люди могут наблюдать за изменениями в стране. Трансляция выступления представителя Кремля идет на странице форума во «ВКонтакте».

Целое поколение выросло при Владимире Путине. И это поколение имеет прекрасную возможность видеть на протяжении этого времени, как изменилась наша страна. Поэтому очень сложно найти какие-то новые личные качества президента, которые можно бы осветить. Его самое лучшее качество — это то, что он делает каждый день для страны, — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь поразился возможностью лидера России до деталей овладеть любой темой. По его словам, Путин может беседовать наравне со специалистами. Песков заявил, что его всегда восхищала это умение президента.

Кроме этого, представитель Кремля назвал происходящий конфликт идеальным для российского общества. Он добавил, что он укрепляет государственный суверенитет.

Власть
Владимир Путин
Дмитрий Песков
поколения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мир рискует столкнуться с новой эпидемией ВИЧ
В МИД России рассказали, чем оборачивается помощь Запада Украине
Россию атаковали 182 беспилотника ВСУ
Стало известно, сколько домов пострадали из-за стихии в Ростовской области
Турэксперт объяснил, почему в Таиланде грабят россиян-нелегалов
«Стирают Украину»: Захарова предупредила о намерениях политиков-лжецов
Армянские розы не смогли «пробраться» в Россию через Белоруссию
Трамп подтвердил готовность к переговорам с Ираном и пригрозил ударами
Трамп заявил о разногласиях с Нетаньяху по Ирану
Песков указал на попытки Киева разжечь конфликты с другими странами
Уровень смертности из-за жары побил рекорды в одной из стран Европы
«Инопланетяне прилетят»: Мирошник высмеял новую реформу на Украине
«Шаг за шагом»: постпредство России при ООН о зоне контроля на Украине
В Госдуме оценили эффективность ударов России по объектам на Украине
Наследие Задорнова сровняли с землей, угроза БПЛА в 10 регионах: что дальше
Появились подробности ДТП в Сочи, где погибли трое детей и двое взрослых
«Насильно отправляют на фронт»: в ООН заявили об охоте на украинцев
Масштабный пожар на складе с бумагой начали тушить в Дагестане
Песков высказался о патриотизме агитаторов
На Украине арестовали организатора выставки дронов, атакованной Россией
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.