«Окская судоверфь» отсудила у немецкой компании почти €3 млн

Нижегородский арбитражный суд вынес решение в пользу АО «Окская судоверфь» по иску к немецкой компании Schottel GmbH, передает ТАСС. Согласно решению, с немецкого контрагента будет взыскано €2,9 млн (257 млн рублей) долга, а также более 1,8 млн рублей в качестве компенсации государственной пошлины. Причиной судебного разбирательства стал срыв поставок специализированного оборудования для туннельных подруливающих устройств.

Иностранная фирма была обязана доставить заказанную продукцию на объект покупателя, однако так и не выполнила взятые на себя обязательства. После нарушения условий контракта немецкая сторона также отказалась возвращать полученный ранее неотработанный аванс. В результате рассмотрения дела суд полностью удовлетворил требования российского предприятия.

Ранее Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 28 июля в заседании по одному из крупнейших исков к бельгийскому банку Euroclear. Речь идет о взыскании более $2,2 млрд (около 175,7 млрд рублей) в пользу специализированного финансового общества «Силициум-2».