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21 июля 2026 в 18:31

Суд отложил рассмотрение иска к Euroclear на 175,7 млрд рублей

Cуд отложил заседание по иску к Euroclear на 175,7 млрд рублей до 28 июля

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 28 июля в заседании по одному из крупнейших исков к бельгийскому банку Euroclear, сказано на сайте инстанции. Речь идет о взыскании более $2,2 млрд (около 175,7 млрд рублей) в пользу специализированного финансового общества «Силициум-2».

В судебном заседании объявлен перерыв до 10:45 28.07.2026, — сказано в документе.

По информации истца, ценные бумаги оказались заблокированы в 2022 году на счетах Национального расчетного депозитария, открытых в Euroclear из-за санкционных ограничений. Изначально требование о взыскании задолженности поступило в суд в мае 2025 года и составляло около 32,8 млрд рублей, однако в октябре сумма претензий выросла более чем в пять раз.

В обновленных требованиях заявлено о взыскании номинальной стоимости бумаг на сумму свыше $2,2 млрд, а также начисленного купонного дохода в размере более $4,5 млн (353,5 млн рублей). Учредителем компании-истца выступает фонд «Платан», а руководство осуществляет управляющая компания «Кипарис».

Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании 18,2 трлн рублей с бельгийского депозитария Euroclear по иску Банка России. Управляющий партнер юридической фирмы Максим Кульков подтвердил, что апелляционная жалоба иностранной компании была полностью отклонена.

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