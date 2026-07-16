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16 июля 2026 в 17:15

Бельгийский депозитарий Euroclear проиграл апелляцию в российском суде

Суд отклонил апелляцию Euroclear на взыскание 18,2 трлн рублей в пользу ЦБ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу бельгийского депозитария Euroclear на взыскание 18,2 трлн рублей по иску Банка России, сообщил ТАСС управляющий партнер АБ «Кульков, Колотилов и Покрышкин» Максим Кульков. Решение нижестоящей инстанции оставлено в силе.

Да, апелляцию отклонили, — отметил Кульков.

Ранее сообщалось, что Euroclear обратился в Девятый апелляционный арбитражный суд с просьбой приостановить рассмотрение иска Центробанка России о взыскании порядка €200 млрд (около 16,9 трлн рублей) убытков. Ходатайство было подано до вынесения судебного акта европейского суда.

До этого участник закрытого заседания сообщил, что Арбитражный суд Москвы отказал бельгийскому Euroclear Bank в приостановке принудительного взыскания в пользу Банка России. Бельгийский банк подал ходатайство о приостановлении исполнительного производства 4 июня.

Юристы бельгийской финансовой организации Euroclear Максим Кульков и Сергей Савельев в мае сообщили, что арбитражный суд Москвы удовлетворил запрос Банка России о немедленном взыскании убытков с депозитария. Заседание по данному требованию Центробанка было проведено в чрезвычайно сжатые сроки.

Россия
Центробанк РФ
арбитраж
замороженные активы
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