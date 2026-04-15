Суд в Москве заставил JPMorgan SE отозвать иски к российским банкам

Арбитражный суд Москвы вынес определение, запрещающее немецкому подразделению JPMorgan SE продолжать разбирательство в Земельном суде Франкфурта-на-Майне против трех российских кредитных организаций и одной управляющей компании, сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Речь идет о Транскапиталбанке, Абсолют Банке, Челиндбанке, а также управляющей компании «Альфа-Капитал» — все они фигурируют в споре о вреде, причиненном удержанием, изъятием или блокировкой денежных средств.

Как следует из судебных документов, российская сторона также обязала иностранную финансовую организацию отозвать уже поданные претензии к отечественным ответчикам. Помимо этого, суд наложил запрет на инициирование любых будущих разбирательств против указанных четырех компаний со стороны JPMorgan SE и его представителей.

В случае нарушения этих запретов московский арбитраж предусмотрел для ТКБ денежную компенсацию в размере 100 тыс. рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с 15-го календарного дня, причем штрафные санкции будут удваиваться еженедельно. Для управляющей компании «Альфа-Капитал» аналогичная неустойка составит более €67,7 млн.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы отказал Минпромторгу России во взыскании около 179 млн рублей штрафа с Объединенной авиастроительной корпорации. Иск был подан в суд в июне 2025 года. К спору в качестве третьих лиц привлекли Росимущество и ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина». В декабре суд удовлетворил ходатайство ОАК о рассмотрении дела в закрытом режиме, поскольку спор связан с выполнением государственного оборонного заказа.