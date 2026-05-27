27 мая 2026 в 14:47

Спасатель рассказал, как пляжи готовят к купальному сезону

Спасатель Щетинин: пляжи обязаны получить допуск к эксплуатации

Все официальные пляжи обязаны получить допуск к эксплуатации перед началом купального сезона, рассказал «Радио 1» заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин. Он отметил, что подготовка начинается задолго до потепления.

Это целый комплекс мероприятий для того, чтобы наши горожане отдыхали со всеми удовольствиями, безопасно. В первую очередь участок оформляется на собственника или арендатора. Затем чистится дно в зоне купания. Также идет документ Санэпидемнадзора о качестве воды. Оборудуется зона отдыха лежаками, спасательным постом, щитами. И только после этого ГИМС дает допуск к эксплуатации, — рассказал Щетинин.

Спасатель призвал не купаться на диких пляжах. По его словам, в таких местах не соблюдаются правила безопасности, а следовательно, у отдыхающих больше шансов получить травму или утонуть.

Ранее мэр Сочи Светлана Маслова заявила, что купальный сезон стартует в Анапе 1 июня и продлится до 30 сентября на территориях, исключенных из зоны опасных после чрезвычайной ситуации с танкерами у Керченского пролива. На галечных пляжах и на одном километре песчаных, которые прежде были выведены из зоны ЧС, устанавливают необходимую инфраструктуру.

