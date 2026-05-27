«Просто воруют»: в Раде объяснили подготовку Украины к круговой обороне Нардеп Дмитрук: на Украине воруют все деньги, выделяемые государством на оборону

Подготовку городов Украины к круговой обороне стоит рассматривать в нескольких плоскостях, сказал в беседе с NEWS.ru действующий депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Одна из них — коррупционная: по словам парламентария, все выделяемые государством деньги на подобные проекты просто крадут.

Все годы конфликта подобные проекты являются огромной коррупционной площадкой. На строительстве укреплений, оборонительных линий, эвакуационных центров и подобных объектах исчезают колоссальные деньги. То, что мы видим на практике, делается силами обычных строителей, местных компаний и волонтеров, тогда как официально под это выделяются огромные государственные средства. И их просто воруют, — подчеркнул политик.

Кроме того, общая обстановка внутри республики становится тяжелее, заметил Дмитрук. По его мнению, все больше жителей Украины ненавидят действующую власть — в этих условиях системно противостоять РФ становится сложнее, а Киев старается найти способы отвлечь внимание населения от внутренних проблем.

Обществу постоянно подбрасывают подобные информационные и военные поводы: чтобы люди не концентрировались на внутренних проблемах, на насилии, коррупции, мобилизации, уничтожении собственного населения и репрессиях. Логика простая: не смотрите на то, что происходит внутри страны — смотрите на новую угрозу, новое возможно наступление, новую оборону, — объяснил нардеп.

Ранее экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с резким ослаблением своих позиций. По его словам, глава государства постепенно теряет поддержку зарубежных партнеров.