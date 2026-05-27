27 мая 2026 в 14:41

«Корабль на рифы»: депутат о 500 целях Украины для удара по Белоруссии

Депутат Колесник: Украина пострадает больше всех при атаке на Белоруссию

Украина пострадает больше всех в случае нанесения удара по территории Белоруссии, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так он прокомментировал заявления командования Сил беспилотных систем ВСУ, что Киев определил 500 целей на территории Республики Беларусь для атаки в случае вступления Минска в конфликт. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский осознанно ведет собственную страну к катастрофе.

Зеленский произнес такую фразу, которая звучит довольно смешно: «Если покажется, что существует угроза, будет нанесен удар по Белоруссии». Что может показаться наркоману после очередного приема соответствующего запрещенного вещества, даже, думаю, Богу неизвестно. Естественно, Белоруссия и Россия, поскольку Минск является ближайшим союзником Москвы, готовятся в случае чего достойно встретить плоды его фантазий. Киев от этого пострадает больше всего. Если Зеленский этот корабль под названием Украина ведет прямо на рифы, осталось немного. Стране пора уже нанять нового более приличного капитана, — сказал Колесник.

Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что действия украинских националистов носят угрожающий характер, а Зеленский для устрашения народа продвигает тезисы об опасности, якобы исходящей от Минска. По его словам, Киев и ЕС понимают, что США уже потеряли интерес к их поддержке.

