Лантратова заявила о скором созвоне с украинским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила РИА Новости, что в ближайшие дни созвонится с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом для обсуждения будущей встречи. Она отметила, что взаимодействует с ним по разным вопросам, в том числе по возвращению гражданских лиц и обмену пленными.

Конечно, в любом случае мы с ним встретимся. И более того, мы с ним будем созваниваться в ближайшие дни, предварительно проговаривать нашу встречу, — сказала Лантратова.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российских военнослужащих, которые вернулись из плена 15 мая, сначала перевезли на территории Белоруссии. Им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь.

До этого бывший уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что Россия вызволила из плена 3,7 тыс. военнослужащих. Помимо этого, сотрудникам аппарата омбудсмена удалось выяснить информацию о местонахождении и состоянии еще 9083 бойцов Вооруженных сил России.