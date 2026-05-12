Стало известно, сколько пленных вернула Россия

Россия вернула из плена 3,7 тыс. военнослужащих, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом Владимиром Путиным. Кроме того, сотрудникам аппарата удалось установить судьбу 9083 бойцов Вооруженных сил РФ, передает пресс-служба Кремля.

3724 военнослужащих возвращено из плена на родину, установлена судьба 9083 военнослужащих, — сказала Москалькова.

Ранее Путин заявил, что Киев сообщил о неготовности к обмену военнопленными. По его словам, изначально украинская сторона обсуждала возможность передачи 500 пленных, потом заговорила о 200 военнослужащих, а потом и вовсе исчезла с радаров.

До этого Москалькова сообщила, что в настоящее время ведутся переговоры о проведении очередного обмена пленными с украинской стороной. Также в конце апреля самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье. С подконтрольной Киеву территории были возвращены 193 российских бойца. Взамен Украине передали 193 военнопленных ВСУ.