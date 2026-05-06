Москалькова сообщила о подготовке нового обмена пленными с Украиной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в настоящее время ведутся активные переговоры о проведении очередного обмена пленными с украинской стороной, передает ТАСС. Омбудсмен также обсудила с украинским коллегой вопрос возвращения репрессированных на Украине россиян.

Сегодня Минобороны и спецслужбы в ежедневном режиме ведут переговоры об организации очередного обмена военнопленными, — сказала Москалькова.

Ранее Москалькова заявила, что большая часть беженцев с Украины приняли российское гражданство и проживают в пунктах временного размещения. Она отметила поддержку верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по вопросу возвращения курских мирных жителей в Россию, которые находились в заложниках в Сумской области Украины.

До этого омбудсмен сообщила о почти 600 обращениях от граждан РФ и Украины, желающих переехать в Россию из-за политических репрессий со стороны Киева. По ее словам, людей преследуют за пророссийскую позицию, «оправдание агрессии» и «сепаратизм».