Украинцы подали Москальковой больше 600 просьб о переезде в Россию Москалькова получила 600 просьб от украинцев о переезде в РФ из-за репрессий

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила около 600 обращений от граждан России и Украины, желающих переехать в Российскую Федерацию. Причиной являются политические репрессии со стороны Киева, пишет ТАСС.

У меня сегодня находится почти 500 обращений граждан Украины, которые просят забрать их в Россию и считают, что такое политическое преследование недопустимо, — уточнила омбудсмен.

Еще около 100 просьб Москалькова получила от граждан России, которые хотят вернуться на родину. Она подчеркнула, что постоянно ведет диалог с украинской стороной и международными организациями.

По словам политика, людей на Украине преследуют за пророссийскую позицию и интерес к России. Кроме того, их осуждают за «оправдание агрессии» и «сепаратизм».

Ранее Москалькова уточнила, что украинские граждане, которые были спасены и вывезены бойцами ВС РФ из зоны боевых действий, получили в России выплаты по 10 тыс. рублей. Она добавила, что эвакуированные могут спокойно передвигаться и при желании выезжать из страны.

До этого стало известно, что в России в принципе институт уполномоченного по правам человека стал более доступным для граждан. Число обращений за 10 лет выросло в три раза.