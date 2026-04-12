Спасенным из зоны СВО украинцам выплатили по 10 тыс. рублей

Украинские граждане, которые были спасены и вывезены бойцами ВС РФ из зоны боевых действий, получили в России выплаты по 10 тыс. рублей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она добавила, что эвакуированные могут спокойно передвигаться и при желании выезжать из страны.

Они получили выплаты по 10 тыс. [рублей], они имеют право на свободное передвижение. Те, у кого есть документы и желание выехать, они могут это сделать самостоятельно или при нашей помощи, — заявила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что семь жителей Курской области, которые оставались последними из числа незаконно удерживаемых в Сумской области, доставлены автобусом в Курск. Людей встретили их родственники, врачи и представители курских властей в одном из местных пунктов временного размещения.

Также стало известно, что самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися домой в рамках обмена пленными между РФ и Украиной, успешно приземлился в Подмосковье. В четверг, 11 апреля, в результате переговорного процесса украинская сторона освободила 175 бойцов.