Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 00:48

Последние незаконно удерживаемые в Сумской области куряне вернулись домой

Автобус с семью возвращенными из украинского плена россиянами прибыл в Курск

Курская область Курская область Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Семь жителей Курской области, которые оставались последними из числа незаконно удерживаемых в Сумской области, доставлены автобусом в Курск, передает корреспондент ТАСС. Людей встретили их родственники, врачи и представители курских властей в одном из местных пунктов временного размещения.

Утром 11 апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что последние семь курян выехали с Украины и движутся в сторону Белоруссии. Позже омбудсмен лично встретила их на погранпункте белорусско-украинской границы.

Среди возвращенных — пять женщин и двое мужчин, самому взрослому 91 год. У нескольких есть проблемы со здоровьем, одна женщина незрячая. Губернатор Курской области Александр Хинштейн направил для них транспорт и врачей.

Ранее сообщалось, что самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися домой в рамках обмена пленными между РФ и Украиной, успешно приземлился в Подмосковье. В четверг, 11 апреля, в результате переговорного процесса украинская сторона освободила 175 бойцов. Обмен прошел по формуле «175 на 175». Особую роль в организации процесса сыграли Объединенные Арабские Эмираты.

Общество
Курская область
освобождения
пленные
Последние незаконно удерживаемые в Сумской области куряне вернулись домой
Самое популярное
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.