Последние незаконно удерживаемые в Сумской области куряне вернулись домой Автобус с семью возвращенными из украинского плена россиянами прибыл в Курск

Семь жителей Курской области, которые оставались последними из числа незаконно удерживаемых в Сумской области, доставлены автобусом в Курск, передает корреспондент ТАСС. Людей встретили их родственники, врачи и представители курских властей в одном из местных пунктов временного размещения.

Утром 11 апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что последние семь курян выехали с Украины и движутся в сторону Белоруссии. Позже омбудсмен лично встретила их на погранпункте белорусско-украинской границы.

Среди возвращенных — пять женщин и двое мужчин, самому взрослому 91 год. У нескольких есть проблемы со здоровьем, одна женщина незрячая. Губернатор Курской области Александр Хинштейн направил для них транспорт и врачей.

Ранее сообщалось, что самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися домой в рамках обмена пленными между РФ и Украиной, успешно приземлился в Подмосковье. В четверг, 11 апреля, в результате переговорного процесса украинская сторона освободила 175 бойцов. Обмен прошел по формуле «175 на 175». Особую роль в организации процесса сыграли Объединенные Арабские Эмираты.