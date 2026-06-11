Минфин Иркутской области планирует привлечь кредиты на 11,5 млрд рублей, пишет Angarsky. На сайте государственных закупок разместили сразу 11 соответствующих аукционов.

Средства предоставляются сроком ровно на один год — погасить займы регион обязан в середине 2027 года. Процентная ставка по таким кредитам установлена на уровне 18% годовых. Как поясняется в документации, привлечение заемных средств необходимо для покрытия дефицита областного бюджета и погашения ранее возникших долговых обязательств.

С начала года регион уже привлек в банках более 40 млрд рублей. По данным Минфина на 1 июня, общий государственный долг области достиг 97,3 млрд рублей. Из этой суммы 61,8 млрд приходится на коммерческие кредиты, а оставшиеся 35,5 млрд — на бюджетные.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что федеральный центр списал регионам РФ бюджетных кредитов на 440 млрд рублей. По его словам, в этом году будет перенесен срок погашения такой задолженности более чем на 100 млрд рублей.