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11 июня 2026 в 10:12

Минфин Иркутской области планирует привлечь кредиты на 11,5 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Минфин Иркутской области планирует привлечь кредиты на 11,5 млрд рублей, пишет Angarsky. На сайте государственных закупок разместили сразу 11 соответствующих аукционов.

Средства предоставляются сроком ровно на один год — погасить займы регион обязан в середине 2027 года. Процентная ставка по таким кредитам установлена на уровне 18% годовых. Как поясняется в документации, привлечение заемных средств необходимо для покрытия дефицита областного бюджета и погашения ранее возникших долговых обязательств.

С начала года регион уже привлек в банках более 40 млрд рублей. По данным Минфина на 1 июня, общий государственный долг области достиг 97,3 млрд рублей. Из этой суммы 61,8 млрд приходится на коммерческие кредиты, а оставшиеся 35,5 млрд — на бюджетные.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что федеральный центр списал регионам РФ бюджетных кредитов на 440 млрд рублей. По его словам, в этом году будет перенесен срок погашения такой задолженности более чем на 100 млрд рублей.

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Минфин
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