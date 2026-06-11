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11 июня 2026 в 10:23

IT-эксперт рассказал, как россиян обманывают в период ЕГЭ

IT-эксперт Щербаков: мошенники начали продавать ответы на ЕГЭ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В период экзаменов мошенники начали продавать «ответы» на ЕГЭ, рассказал Lenta.ru эксперт в области IT Сергей Щербаков. Он отметил, что настоящие ответы на ЕГЭ купить или получить любым другим способом невозможно.

Человек переводит деньги, после чего либо получает старые или случайные задания, либо не получает ничего. Еще одна схема — фишинговые сайты под видом оплаты ответов просят авторизоваться через «Госуслуги». Введя логин, пароль и код из СМС, человек передает злоумышленникам полный доступ к своему аккаунту, — рассказал Щербаков.

IT-эксперт подчеркнул, что еще одной схемой обмана стали звонки якобы из школы или центра обработки информации. По его словам, в этом случае жертву будут убеждать подтвердить информацию, назвав код из смс.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает появление на «Госуслугах» так называемой тревожной кнопки. Воспользоваться ею смогут те, кого пытаются обмануть кибермошенники.

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