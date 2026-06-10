Умер третий пострадавший при атаке дрона ВСУ в Курской области Хинштейн: скончался один из пострадавших от удара дрона ВСУ курян

Один из трех пострадавших 5 июня в результате атаки беспилотника ВСУ скончался в больнице, сообщил в мессенджере МАКС губернатор региона Александр Хинштейн. Ранее глава региона информировал, что беспилотник атаковал агрофирму в селе Козыревка, ранения получили трое мужчин.

Сегодня в больнице скончался один из трех пострадавших в результате атаки БПЛА на агрофирму в Большесолдатском районе. Виталию Семеновичу был 61 год. Приношу соболезнования родным и близким. Ужасная трагедия, которой нет и не может быть оправдания, — написал Хинштейн.

Ранее губернатор сообщил, что 73-летний мужчина получил множественные слепые осколочные ранения и ожог в результате атаки Вооруженных сил Украины в селе Илек Беловского района Курской области. Глава области уточнил, что ранения пришлись на левые плечо, предплечье, бедро и голень.

До этого семь мирных жителей получили ранения при атаках Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области. Четверо пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения. Врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что ВСУ пытались атаковать регион около 75 раз за прошедшие сутки.