Аномальная жара в Москве может вызвать редкое явление «радиоспорадик» Аномальная жара в Москве позволит услышать FM-станции за тысячи километров

Сильная жара в Московском регионе может стать причиной крайне редкого явления — «радиоспорадика», поделился с ТАСС профессор инженерной академии РУДН, доктор технических наук Сергей Купреев. При нем местные FM-станции становятся слышны за тысячи километров.

Действительно, подобный характер погоды может стать причиной возникновения очень редкого явления «радиоспорадика», когда в обычном приемнике на FM-диапазоне можно услышать станции других стран и даже континентов, прием которых при других условиях невозможен, — рассказал эксперт.

Он добавил, что в обычных условиях ультракороткие волны уходят в космос на расстоянии десятков километров, делая дальнюю связь невозможной. Но при сильной жаре в ионосфере образуются ионизированные «облака», отражающие сигнал обратно на Землю. Это позволяет принимать станции других стран и континентов на обычный приемник.

Сложно предсказать, как долго продлится это явление, поскольку оно крайне непредсказуемо и может длиться от нескольких минут до часа. Обычно «радиоспорадик» замечают радиолюбители, которые регулярно отслеживают радиочастотный спектр, отметил ученый.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что жаркая погода сохранится в Московском регионе до 13 июня включительно. По ее словам, столбики уличных термометров покажут в воскресенье +19–24 градуса.