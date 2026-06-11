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11 июня 2026 в 09:09

«Будет меняться»: москвичам рассказали о погоде в длинные выходные

Синоптик Макарова: жаркая погода сохранится в Москве до 13 июня

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Жаркая погода сохранится в Московском регионе до 13 июня включительно, но уже 14 июня температура немного понизится, заявила в беседе с ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, столбики уличных термометров покажут в воскресенье +19–24 градуса, аналогичная погода прогнозируется на 15 июня.

Ночью 12 июня ожидается небольшая облачность, без осадков. В Москве будет +17–19 градусов, по области — +14–19 градусов, добавила эксперт. Днем воздух прогреется до +31–33 градусов, по области — до +28–33 градусов.

С 13-го числа погода будет меняться с приближением атмосферного фронта с запада, — уточнила Макарова.

Она отметила, что 11 и 12 июня температура в Московском регионе будет близка к рекордной. Для 11 июня максимальное значение составляет +31,3 градуса, а для 12 июня — +30,8 градуса, оба этих рекорда принадлежат 1998 году, резюмировала синоптик.

Ранее специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что аномально жаркой погоды, подобной той, что наблюдалась летом 2010 года, в ближайшее время не ожидается. Тем не менее в настоящее время отклонение температур в положительную сторону фиксируют практически по всей европейской части России.

Москва
Московская область
жаркая погода
синоптики
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