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21 июля 2026 в 12:37

В Москве обновился один температурный рекорд

Синоптик Позднякова: ночь на 21 июля стала самой теплой с начала лета в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Ночь на 21 июля в Москве стала самой теплой с начала лета, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале. По ее словам, минимальная температура опустилась лишь до +19,2 градуса.

Ночь на 21 июля в Москве стала самой теплой нынешним летом. На ВДНХ минимальная температура составила 19,2 градуса, — написала Позднякова.

Синоптик отметила, что предыдущий рекорд лета был зафиксирован 3 июля, когда столбик термометра не опускался ниже +19,1. Она также добавила, что предстоящая ночь на среду должна быть не менее жаркой.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что температура воздуха в Москве к концу рабочей недели может опуститься до +18 градусов. По его словам, похолодание будет вызвано южным циклоном, который быстро покинет столичный регион.

До этого Позднякова заявляла, что с 21 июля в Москве ожидаются дожди, а к концу недели наступит холод. По ее данным, в преддверии выходных минимальная температура упадет до плюс 12–17 градусов.

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