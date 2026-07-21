В Москве обновился один температурный рекорд Синоптик Позднякова: ночь на 21 июля стала самой теплой с начала лета в Москве

Ночь на 21 июля в Москве стала самой теплой с начала лета, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале. По ее словам, минимальная температура опустилась лишь до +19,2 градуса.

Ночь на 21 июля в Москве стала самой теплой нынешним летом. На ВДНХ минимальная температура составила 19,2 градуса, — написала Позднякова.

Синоптик отметила, что предыдущий рекорд лета был зафиксирован 3 июля, когда столбик термометра не опускался ниже +19,1. Она также добавила, что предстоящая ночь на среду должна быть не менее жаркой.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что температура воздуха в Москве к концу рабочей недели может опуститься до +18 градусов. По его словам, похолодание будет вызвано южным циклоном, который быстро покинет столичный регион.

До этого Позднякова заявляла, что с 21 июля в Москве ожидаются дожди, а к концу недели наступит холод. По ее данным, в преддверии выходных минимальная температура упадет до плюс 12–17 градусов.