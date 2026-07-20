Стало известно, когда в Москве закончится жара

Со вторника, 21 июля, в Москве ожидаются дожди, а к концу недели наступит холод, сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с Lenta.ru. В пятницу минимальная температура упадет до 12-17 градусов.

У нас сейчас практически жара-то стоит всего два дня — вчера и сегодня. Уже с завтрашнего дня характер погоды будет меняться, погоду уже будет определять циклон. Завтра облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем возможна даже гроза. Дневная температура будет чуть ниже, чем сегодня, — в пределах 24-26 градусов, — отметила Позднякова.

По ее словам, во вторник при грозе возможны порывы ветра до 12-15 метров в секунду. А 22 июля такая погода может сохранится, а дневная температура в пятницу составит 20-25 градусов, что является ниже климатической нормы.

Ранее над Москвой два циклона устроили погодную схватку. В среду, 15 июля, погодные условия в Москве сформировались под влиянием противоборства уходящего на Урал циклона и наступающего с запада барического гребня. В столичном регионе прогнозировалась облачная с прояснениями погода, местами прошли кратковременные осадки.