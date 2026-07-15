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15 июля 2026 в 15:53

Над Москвой два циклона устроят погодную схватку

В Москве 15 июля ожидается облачная погода с небольшими дождями

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В среду, 15 июля, погодные условия в Москве будут формироваться под влиянием противоборства уходящего на Урал циклона и наступающего с запада барического гребня, передают «Метеовести». В столичном регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные осадки.

Как отмечают синоптики, температурный фон в столице составит 23-25 градусов тепла, тогда как в Подмосковье воздух прогреется до 21-26 градусов. Порывы северо-западного ветра в этот день будут достигать 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток будет меняться незначительно, зафиксировавшись на отметке 745 миллиметров ртутного столба — немного ниже климатической нормы.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова прогнозировала умеренное тепло в столичном регионе с 17 по 19 июля на фоне повышенного атмосферного давления. По ее словам, в пятницу, 17 июля, температура в городе достигнет 23 градусов, по области — 25 градусов тепла, при этом сохранится сильный северный ветер.

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